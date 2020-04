Genk bouwt M Hotel om tot vierde Limburgse schakelzorgcentrum

Genk -

Het M Hotel aan de Molenvijver in Genk wordt omgebouwd tot het vierde schakelzorgcentrum in Limburg voor de eerstelijnszones Kemp en Duin, en Maasland. Daarmee zijn alle vier de locaties voor de Limburgse schakelzorgcentra doorgegeven aan de Vlaamse regering, na Sint-Truiden, Lummen en Peer. Voorlopig is enkel het schakelzorgcentrum in Sint-Truiden geactiveerd.