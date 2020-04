De Toekomst van Alles: verruim je horizon met razend interessante toekomstverhalen

Lockdown of niet, Het Belang van Limburg blijft interessant leesvoer aanbieden om de ‘blijf in uw kot’-dagen zonder verveling door te komen. De wereld verandert aan een ongezien tempo. Maar gaan we naartoe? In de reeks ‘De Toekomst van Alles’ zoomen we in op verschillende onderwerpen en nemen we u mee op ontdekkingsreis om het heden even te vergeten.

Onze reeks ‘De Toekomst van Alles’ bestudeert een allegaartje aan boeiende onderwerpen. We stellen moeilijke vragen zoals ‘redt de drang naar eeuwig leven de mens van extinctie?’ en ‘hoe gaat een uitvaart er in de toekomst uitzien?’ ‘En is een cashloze maatschappij onafwendbaar?’

Hoe zit het verder met de vergrijzingsgolf die zal pieken in 2030? Gaat onze samenleving nog in staat zijn om de nodige zorg te bieden aan het grote aantal ouderen? Tenslotte nog een brandend actuele vraag tijdens deze asociale coronatijden: zeggen we de fysieke sociale interactie vaarwel en kruipen we steeds verder in onze digitale cocon?

Op al deze vragen en nog veel meer biedt deze pagina u een antwoord. Interessant leesvoer gegarandeerd.