Met deze kamerjassen blijf je met plezier ‘in je kot’

In tijden van quarantaine en telewerken is het soms verleidelijk om de hele dag in pyjama rond te lopen. Tot de postbode aanbelt met een pakje of de baas graag wil vergaderen via de webcam. Maar geen nood, je hoeft niet snel een jurk of trui aan te trekken, ook met een elegante kamerjas ben je tegelijk toonbaar voor de collega’s zonder dat je moet inboeten aan comfort.

Het verre Oosten

Een kimono of kamerjas met bloemen brengt niet alleen de zon in huis, het laat je toe om virtueel te reizen. De bloemenprint, vaak in combinatie met zijde of satijn, brengt het verre Oosten net dat tikkeltje dichter bij huis. In je woonkamer om precies te zijn. Droom luidop van de bloeiende kersenbloesems in het Japanse Hokkaido of van exotische vogelsoorten op Langkawi: het kan allemaal vanuit je luie zetel.

1. ‘Solaire’ - 39,99 euro bij Etam Lingerie 2. Hunkemoller - 42,99 euro bij Hunkemoller 3. Cotton on Body - 17,95 euro bij Zalando 4. C&A - 19,99 euro bij C&A 5. Pip Studio - 79,95 euro bij de Bijenkorf.

Overal beestjes

Hetzelfde met dierenprints. Je hoeft echt niet naar India om Bengaalse tijgers te ontmoeten. Je kan simpelweg de tijger in jezelf loslaten in de vorm van een elegante kamerjas of kimono. Maar je hebt ook minder voor de hand liggende patronen. Zo heb je roze flamingo’s of een hele zwerm vogels. Mag het een beetje subtieler? Kies dan voor de afbeelding van slechts een dier in combinatie met een sobere basiskleur.

1. Chalmers - 89,95 euro bij Zalando 2. Hammam43 - 99,95 euro bij de Bijenkorf 3. Chalmers - 79,95 euro bij Zalando 4. Chufy - 904 euro bij Farfetch 5. Zeeman - 12,99 euro bij Zeeman.

Geel

De kleur van de zon, van de lente, van kuikentjes en zelfs van de zomer: geel mag dan niet meteen je favoriete kleur zijn, het brengt wel degelijk sfeer in je huis. Van okergeel tot een streepjesmotief, zolang er maar een beetje zon inzit.

1. H&M - 129 euro bij H&M 2. ‘Belladone’ - 39,99 euro bij Etam Lingerie 3. Hunkemoller - 49,99 euro bij Hunkemoller 4. Woody - 39,99 euro bij In Het Woud 5. Versace - 950 euro bij Farfetch.