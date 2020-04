Limburger en Wereldburger: lees de strafste verhalen van Limburgers over de hele wereld

Lockdown of niet, Het Belang van Limburg blijft interessant leesvoer aanbieden om de ‘blijf in uw kot’-dagen zonder verveling door te komen. Onze reeks ‘Limburger en wereldburger’ kan daarbij alvast een handje helpen. Limburgers durven al eens een stapje in de wereld te zetten. Wij trachten deze wereldavonturen in kaart te brengen en de Limburgers achter deze verhalen even in de schijnwerpers te plaatsen.

Onze zoektocht naar Limburgers die elders in de wereld een leven hebben opgebouwd, heeft een schat aan interessante verhalen opgeleverd. Zo is er Rik de Studentenflik uit Maaseik die de rust opzoekt in Canada, de Zutendaalse Veerle die op beide oren kan slapen op een coronavrij Noors eiland en Kortessemnaar Dirk die zich sterk houdt te midden van de coronacrisis in Italië. Kortom, dit zijn stuk voor stuk bijzondere verhalen van Limburgers die het avontuur opzoeken, ver voorbij de grenzen van onze provincie.

Al deze verhalen (en nog veel meer) zijn terug te vinden via deze pagina voor extra leesgenot.