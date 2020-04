Silverstone wil 'omgekeerde' F1-race organiseren

Stuart Pringle, directeur van het F1-circuit in Silverstone, heeft laten verstaan dat Silverstone bereid is om eventueel verschillende races te organiseren, ook een race in tegengestelde richting behoort daarbij tot de mogelijkheden.

Nadat in totaal reeds acht F1-races dit jaar al voorlopig uitgesteld of zelfs definitief geannuleerd werden is het alle hens aan dek in de Formule 1 om een nieuwe F1-kalender samen te stellen. Zo'n nieuwe F1-kalender zou volgens F1-baas Chase Carey moeten bestaan uit zo'n 15 à 18 races.

Grote vraag is echter of dat logistiek allemaal nog wel mogelijk is. De meeste F1-teams bevinden zich echter op een boogscheut van het circuit van Silverstone en dat inspireert circuitdirecteur Stuart Pringle tot een opmerkelijk voorstel.

Volgens Pringle is het mogelijk om op het circuit meerdere F1-races te organiseren, waaronder eventueel een race in tegengestelde richting.

"Het enige dat ik tegenover de Formule 1 heb gezegd is dat we op eender welke manier met hen willen samenwerken, dat we in het belang van de sport en het kampioenschap willen handelen," aldus Pringle.

"De meerderheid van de teams bevind zich op een steenworp van het circuit. Logistiek is er dan ook geen enkel probleem."

Ook de denkpiste om een 'omgekeerde' F1-race te organiseren is volgens de circuit-directeur niet gek.

"Zo’n rare gedachte is dat volgens mij helemaal niet", aldus Pringle tegenover het Britse 'The Sun'.

Alvorens er in omgekeerde richting door de befaamde bochten Maggots, Becketts, Chapel en Stow kan gereden worden moet er echter nog wel een goedkeuring van de FIA volgen.

"Alvorens we omgekeerd over het circuit kunnen rijden hebben we eerst nog een licentie nodig. Het zijn echter buitengewone tijden en die vragen om buitengewone beslissingen."

Voorlopig staat de GP van Groot-Brittannië nog op 19 juli gepland op het circuit van Silverstone. Eerder deze week liet het circuit al verstaan dat er uiterlijk tegen eind april duidelijk moest zijn over het al dan niet doorgaan van de race.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: