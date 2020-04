‘Preteaching’ na paasvakantie: hoe zal dat in zijn werk gaan?

Na de paasvakantie bieden scholen nieuwe leerstof aan, ook als dat enkel via afstandsonderwijs kan. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) spreekt in dat verband van preteaching. Maar wat is dat dan precies, preteaching? “Het is een eerste poging om de leerstof op afstand te verwerven. Nadien komen we erop terug in de klas”, legt pedagoog Bert Smits uit in het onderwijstijdschrift Klasse.