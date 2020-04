Met 2.042 besmettingen blijft Limburg zwaarst getroffen provincie

Hasselt - Op dit moment zijn in Limburg 2.042 mensen met zekerheid besmet met het coronavirus. Dat zijn er 140 meer dan gisteren, al is de stijging minder fors. Limburg blijft met 24 besmettingen op 10.000 inwoners de zwaarst getroffen provincie.

Het aantal bevestigde besmettingen in Limburg heeft de kaap van tweeduizend overschreden. Op dit moment zijn in onze provincie met zekerheid 2.042 inwoners met zekerheid besmet met het coronavirus, dat zijn er 140 meer dan gisteren. De stijging is minder fors, want donderdag ging het nog om 202 extra gevallen. Het werkelijke aantal besmettingen ligt in Limburg natuurlijk nog een stuk hoger, omdat niet iedereen met symptomen ook getest wordt.

Limburg blijft met 24 besmettingen op 10.000 inwoners nog altijd de zwaarst getroffen provincie, gevolgd door Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen waar 16 mensen op 10.000 besmet zijn. Oost-Vlaanderen (13 op 10.000 besmettingen) en Antwerpen (12 op 10.000 besmettingen) blijven in Vlaanderen de minst zwaar getroffen provincies.

16.770 Belgen besmet

In ons land is het dodenaantal, met 132 extra overlijdens, opgelopen tot 1.143. In totaal liggen nu 5.552 coronapatiënten in het ziekenhuis, dat zijn er 578 meer dan gisteren. “Het aantal opgenomen patiënten – dat voor ons het belangrijkste cijfer is om de evolutie van de coronacrisis goed in te schatten – lijkt al enkele dagen te stabiliseren. Het blijft schommelen tussen 500 en 600 nieuwe opnames per dag en lijkt dus niet verder door te stijgen. Dat is bemoedigend”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Of we nu effectief op weg naar zijn naar een piek of een plateau in de cijfers zullen we moeten afwachten. Het is pas als de cijfers beginnen te dalen, dat we effectief weten of we een piek hebben gehad.”

LEES OOK. “De cijfers zijn bemoedigend, maar of dit de piek is weten we nu nog niet”

Van de 5.552 patiënten in de ziekenhuizen liggen er 1.205 (+61) op intensieve zorgen, 916 van hen worden beademd (+10). “Op dit moment zijn er in ons land 2.393 intensieve bedden voor coronapatiënten voorzien. Dat wil zeggen dat 55 procent van die bedden momenteel bezet zijn. Er zijn dus nog meer dan 1.000 intensieve bedden voor coronapatiënten beschikbaar”, zegt Steven Van Gucht. Van de 3.972 Belgen die de afgelopen 24 uur getest zijn op het coronavirus, dragen er 1.422 het coronavirus. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmettingen in ons land op 16.770.