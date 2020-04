Bilzen -

Ook ’s nachts checken politiepatrouilles van de zone Bilzen-Hoeselt-Riemst of het verkeer op de baan essentieel is. Twee veertigers kregen na een vermaakuitstap in Maastricht elk een boete van 250 euro. Een andere bestuurder is om 2 uur ’s morgens beboet omdat hij niet in het centrum van Bilzen hoorde te rijden.