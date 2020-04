Chrissy Teigen bewijst met foto dat kinderen en privacy niet samengaan

Privacy en kinderen, het is een moeilijke evenwichtsoefening waarmee elke ouder wel eens worstelt. Ook Chrissy Teigen, die geen blad voor de mond neemt als het om het opvoeden van haar twee kinderen gaat.

Vrije tijd of tijd voor jezelf is een zeldzaamheid als je kinderen hebt. Dat bewijst Chrissy Teigen met een nieuwe foto op Instagram. Daarop is te zien hoe het Amerikaanse model in de keuken nog wat op haar laptop wil werken. Maar dat is buiten dochter Luna gerekend. Het meisje verstopt zich onder de kamerjas van haar moeder en is zich van geen kwaad bewust. “Als je eraan denkt om aan kinderen te beginnen: fantastisch!”, schrijft Teigen bij de foto. “Maar hou er rekening mee dat je nooit meer iets alleen kan doen.”