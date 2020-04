Werknemers dienstenchequebedrijf doen vrijwillig strijk van politie

Ook al zijn ze technisch werkloos door de coronacrisis, toch werken de mensen van dienstenchequebedrijf U’nIK gewoon verder: ze doen vrijwillig de strijk van de politie LRH. “Om de agenten die in de vuurlinie staan te steunen tijdens hun moeilijke opdracht in deze coronatijden.”

“Naast de zorgsector staat ook de politie dag in dag uit in de vuurlinie tijdens de coronacrisis”, zegt directeur Koen Roeffaers. “Daarom zijn we gestart met een gratis strijkservice voor hen, als praktische ...