Drie nieuwe wandelingen uitgestippeld in Hamont-Lo

Hamont-Achel - Onder de naam ‘Kuieren en Keuvelen op ’t Lo’ werden er in Hamont-Lo drie nieuwe wandelingen uitgestippeld. Hiermee wil de stad Hamont-Achel meer ontmoeting in de buurt stimuleren en dit op een laagdrempelige manier. Helaas is het keuvelen er omwille van de coronamaatregelen tijdelijk niet toegelaten. Maar kuieren met je gezin of één andere persoon, dat is natuurlijk wél toegelaten. En met zo’n mooi weekend voor de deur, is het misschien de ideale gelegenheid om een luchtje te gaan scheppen!

Samen met een werkgroep van verenigingen, bewoners en de stadsdiensten werden er drie verschillende wandelroutes uitgewerkt: de Paterswandeling, de Steenbakkerswandeling en de Lindebergwandeling. Je kan deze wandelingen afzonderlijk wandelen, ze inkorten of tot langere wandelingen met elkaar verbinden. Deze verschillende trajecten zijn bewegwijzerd aan de hand van bordjes met stapschoentjes, en dit in vier kleuren: roze (1,2 km), oranje (3 km), geel (3 km) en groen (verbindingslus voor één grote wandeling van 10 km). Om de wandelingen extra in de verf te zetten, werden er ook infoborden ontworpen voor aan de startlocaties. Deze worden in de loop van volgende week geplaatst.

Feestelijke opening

De wandelingen van ‘Kuieren en Keuvelen op ’t Lo’ werden normaal op zondag 22 maart feestelijk geopend samen met de inwoners van Hamont-Lo. Omwille van de coronacrisis is dat helaas niet kunnen doorgaan. Maar uitstel is geen afstel, daarom zal er later dit jaar nog een officiële opening plaatsvinden.

In de tussentijd kunnen inwoners van ‘t Lo de drie wandelingen al ontdekken, al vragen we wel om hierbij de maatregelen inzake social distancing te respecteren. Je verplaatsen met de auto om op ’t Lo te gaan wandelen is momenteel niet toegestaan.