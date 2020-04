132 nieuwe overlijdens brengt totaal op 1.143 slachtoffers door coronavirus in ons land

Er zijn de afgelopen 24 uur opnieuw veel slachtoffers gevallen door het coronavirus in ons land: 132. Dat brengt het totaal op 1.143 dodelijke slachtoffers. 2.872 mensen zijn genezen verklaard.

Er liggen nu 5.552 mensen in de Belgische ziekenhuizen, 578 meer dan een dag ervoor. 1.205 van hen liggen op intensieve zorgen, dat zijn er 61 meer dan 24 uur geleden. Er werden sinds gisteren tien extra mensen aan een beademingstoestel gelegd, wat er voor zorgt dat er nu 916 mensen in Belgische ziekenhuizen beademd worden.

Er werden de afgelopen 24 uur ook 377 mensen genezen verklaard, wat het totaal op 2.872 brengt.

Er werden gisteren 1.422 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd: 865 in Vlaanderen, 374 in Wallonië, en 167 in Brussel. De gegevens over woonplaats waren niet beschikbaar voor 16 gevallen. Tot nu toe werden in totaal 16.770 besmettingen gemeld, maar dat blijft een onderschatting. Zestig procent van de besmettingen werden vastgesteld in Vlaanderen, 27 procent in Wallonië en 11 procent in Brussel.