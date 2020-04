Zonhoven tekent voor rusthuis- en serviceflatbewoners

Zonhoven - De vrijwilligers van Zonhoven Zorgt doen een oproep om mee te werken aan een grote schrijf- en tekenactie. Op die manier willen ze de bewoners van de woonzorgcentra en serviceflats in Zonhoven een hart onder de riem steken tijdens deze moeilijke periode zonder bezoek.

Wat kan je doen?

Kruip in je pen, kleurpotlood, verfborstel, wasco, …

- Maak een kleurrijke tekening.

- Schrijf een hartverwarmende boodschap.

- Kleur een tekening in.

- Schrijf een gedicht.

- Maak een leuke foto.

Stuur dit per post naar het gemeentehuis: Kerkplein 1, 3520 Zonhoven of steek het in de witte brievenbus aan de ingang van het gemeentehuis. Deze wordt elke dag geledigd.

De vrijwilligers van Zonhoven Zorgt bezorgen alles aan de bewoners van de twee woonzorgcentra H. Catharina en Het Dorpvelt en de serviceflats De Brug, De Parel en Het Pand.

Help jij mee om hun dag op te fleuren in deze tijden?

Zonhoven Tekent is een actie van Zonhoven Zorgt i.s.m. met de service-clubs Rotary, Kiwanis en een Hart voor Limburg).