Jane Fonda (82) deelt iconische workout op TikTok

Jane Fonda mag dan al 82 zijn, toch is de actrice nog steeds erg begaan met haar lichaam. Dat bewijst ze met een video op de populaire applicatie TikTok waar ze haar sportsessies uit de jaren tachtig van onder het stof haalt.

De Amerikaanse is er zich van bewust dat niet alle gebruikers van TikTok, dat doorgaans vooral jongeren aantrekt, haar zullen kennen. “Dan moeten ze mij maar eens opzoeken op Google”, grapt de actrice. Ook toont ze in een korte video een van haar aerobic video’s, die in de jaren tachtig waanzinnig populair waren. In totaal werden er ruim twintig video’s uitgebracht, die maar liefst 17 miljoen keer over de toonbank gingen.

De actrice is bij het grote publiek ook bekend als milieuactiviste. Zo heeft Fonda aangekondigd dat ze haar protesten voor een beter klimaat gewoon online voort zal zetten. Fonda werd de afgelopen weken meermaals opgepakt omdat ze in Washington D.C. protestmarsen hield.