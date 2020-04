Ryanair verliest 300 miljoen euro door dalende olieprijs

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft in het pas afgesloten boekjaar 325 miljoen dollar (zo’n 300 miljoen euro) verloren door verkeerd te gokken op de evolutie van de olieprijs. Die is door de prijzenoorlog tussen Saoedi-Arabië en Rusland in elkaar geklapt, terwijl Ryanair zich via zogenaamde hedging-contracten had ingedekt tegen een stijgende olieprijs.