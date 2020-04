Rihanna brengt huidverzorgingsproducten op de markt

Zangeres Rihanna heeft haar label Fenty nog maar eens uitgebreid. Na make-upproducten brengt de jonge onderneemster nu ook een eigen verzorgingslijn op de markt. Dat heeft ze zelf aangekondigd in een interview met het Britse tijdschrift Vogue.

Toegegeven, helemaal onverwacht komt de aankondiging niet. Er circuleerden al een tijdje geruchten over een mogelijke uitbreiding van Fenty Beauty. In het interview verloste Rihanna haar fans uit hun lijden en werd het nieuws ook officieel bevestigd. “Huidverzorgingsproducten zijn eerlijk want je ziet of ze werken of niet. Je kan je niet verstoppen.”

Over welke producten het gaat, is voorlopig nog niet duidelijk. Wel is geweten dat de zangeres een patent nam op de naam ‘Fenty Skin’.