Lewis Hamilton: "Hopelijk maakt de pandemie van onze wereld een betere plaats"

Zesvoudig F1-kampioen Lewis Hamilton ziet het opnieuw somber in. De Brit doet op Instagram een oproep om te leren uit de pandemie waarvan we nu slachtoffer worden.

Meer dan een miljoen bevestigde besmettingen met het coronavirus COVID-19 wereldwijd. Een dodentol die richting de 50 000 slachtoffers gaat. De wereld levert een enorme strijd met een virus dat onze economie en sociale contacten lam legt.

Lewis Hamilton vindt het allemaal overweldigend en het doet hem eens te meer nadenken over de planeet waarop we leven alsook de manier waarop we met die planeet omgaan.

"Ik lees eerlijk gezegd erg veel. Het is gewoon te gek dat de wereld tot stilstand is gekomen en we aan het wachten zijn tot alles uitklaart," schreef Hamilton op zijn 'Instagram Stories'.

"Wie weet waarom dit allemaal nu gebeurt? Er is zoveel om allemaal over na te denken. In 1900 waren er minder dan twee miljard mensen en nu zijn we met 7,7 miljard en stijgt de wereldbevolking met 140 miljoen per jaar. Al die statistieken zijn overweldigend voor mij. Het is iets dat we niet meer onder controle hebben."

"Nog gekker is dat we tijdens deze droevige periode meer dan 40 000 doden hebben door dit virus terwijl er volgens statistieken jaarlijks meer dan 57 miljoen mensen sterven. Dat betekent dat er iedere dag wereldwijd meer dan 150 000 mensen sterven."

Volgens Hamilton is het in deze moeilijke tijden dat we ons dagelijks leven en al onze handelingen en beslissingen in vraag moeten stellen.

"We moeten zoveel zien te veranderen, onze gewoontes, de beslissingen die we nemen, hoe we consumeren, al die dingen. Hoe kunnen we de mens veranderen als we onze gewoonten niet aanpassen?

"Hopelijk kan deze wereldwijde pandemie ons helpen om een betere wereld te verkrijgen," besloot de zesvoudig F1-kampioen.

