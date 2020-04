Tuinhier Overpelt gaat digitaal

Pelt - Tuinhier Overpelt en corona : dit is hun oplossing

Ook bij Tuinhier Overpelt is de coronacrisis voelbaar. De maandelijkse ledensamenkomsten en de bloemschiklessen zijn afgelast.

Het ledenblad Tuinhier Info Overpelt verschijnt voorlopig niet meer op papier. Na 51 jaar papieren versies, heeft secretaris Robert Sleurs gezorgd voor een (verkorte) digitale editie. De leden kunnen dit boekje lezen op www.tuinhieroverpelt.be. Een hele aanpassing voor heel wat oudere leden. Maar het is voorlopig de beste manier om contact met elkaar te hebben.

Het bestuur wenst zijn leden en goede gezondheid zonder corona en vooral blijf in uw kot of beter nog : blijf bezig in uw tuin.