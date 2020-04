Domien Loubry en Jonas Foerts verlaten Brussels voor Kangoeroes Mechelen

Domien Loubry (35) en Niels Foerts (23) verlaten Brussels. Het Antwerps duo speelt volgend seizoen voor Kangoeroes Mechelen. Bij de Maneblussers is het Belgische trio Terry Deroover, Idris Lasisi en Bram Bogaerts volgend seizoen ook op het parket te bewonderen. De Belgische kern voor het team van coach Paul Vervaeck is meteen zo goed als rond.

Of het met financiële perikelen kampend Brussels de volgende campagne nog in eerste klasse zal aantreden is een groot vraagteken. Naast Loubry en Foerts besliste ook Alex Lichodzijewski (35, Kortrijk Spurs) om de club uit de hoofdstad te verlaten.

Voor de coronacrisis uitbraak wilde Brussels in maart zijn budget voor eerste klasse rond hebben. Van de Pro League krijgen de clubs de tijd tot 15 mei om een licentiedossier in te dienen.