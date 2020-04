De man die stock van 63 miljoen verdwenen mondmaskers beheerde, doet zijn verhaal

Tien jaar lang lag de verdwenen “strategische stock” van miljoenen mondmaskers opgeslagen in een kazerne in Belgrade (Namen). “De vernietiging is begonnen in 2015. In 2018 werd het laatste deel maskers verbrand.” Marc Caekebeke, een gepensioneerde adjudant die alles vanop de eerste rij zag gebeuren, reconstrueert het hele verhaal.