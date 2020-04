Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone wordt opnieuw vader… op z’n 89ste: “Genoeg tijd gehad om te oefenen”

Bernie Ecclestone wordt voor de vierde keer vader. De voormalig F1-eigenaar is inmiddels 89 jaar.

Ecclestone en zijn 45 jaar jongere vrouw Fabiana trouwden in 2012. Enkele jaren later volgde het afscheid van de Formule 1 en hadden Ecclestone en zijn Braziliaanse vrouw meer dan ooit tijd voor elkaar.

In een interview met het Zwitserse Blick liet Ecclestone weten dat zijn vrouw in blijde verwachting is van een zoontje, dat normaal gesproken in juli zal geboren worden. Dat is dan net voor de 90ste verjaardag van Ecclestone.

“Na het afscheid van de F1 hadden we tijd genoeg om te oefenen,” aldus Ecclestone, wiens vermogen op 2,5 miljard Britse Pond wordt geschat.

“Net als alle andere ouders hebben we maar één wens en dat is dat het kindje gezond ter wereld komt,” aldus Fabiana. “En hopelijk zal hij nadien niets in de Formule 1 willen doen.”

Voor Ecclestone zal het zijn vierde kind zijn. Eerder waren er uit eerdere huwelijken al Deborah (nu 65), Tamara (35) en Petra (31). Nu is er dus voor het eerst een zoontje op komst.

