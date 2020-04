Britse regering roept Premier League op om deel salaris in te leveren: “Iedereen moet steentje bijdragen”

Het hoge salaris van topvoetballers voedt ook over het kanaal het coronadebat. De regering roept de spelers van de Premier League nu op om een deel van hun loon af te staan. De Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock is duidelijk: “Zo kan alvast het loon van niet-spelend personeel betaald worden.”

“Iedereen moet zijn rol spelen en dat betekent ook de Premier League-spelers”, zei minister van Volksgezondheid Matt Hancock op een persconferentie. “Het eerste dat ze kunnen doen om te helpen, is een loonsverlaging accepteren.”“Zo zouden ze alvast kunnen helpen om het loon van het niet-spelend personeel te betalen.”

Hancock doet een beroep op de voetballers in de Premier League Foto: EPA-EFE

In Engeland is er heel wat kritiek omdat clubs hun personeel tijdelijk werkloos maken, zodat ze van het Britse steunfonds kunnen genieten, terwijl de spelers wel hun miljoenen binnen blijven rijven. In het Lagerhuis werd al een belasting gevraagd voor clubs die zich onvoldoende solidair tonen.

Elders in Europa gingen de spelers van grote clubs als Bayern München, Barcelona en Juventus wel akkoord met een aanzienlijke loonsvermindering. De invloedrijke Profvoetballersbond (PFA) wil daar echter niet van weten en is in het slechtste geval alleen bereid uitstel van betaling te aanvaarden. Hun front begint wel barsten te vertonen. Woensdag stemde de technische staf van Bournemouth alvast in met een loonsverlaging. Donderdag volgde die van Brighton dat voorbeeld.