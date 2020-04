Cafés dicht, maar Alken-Maes blijft bier brouwen

Alken -

In Alken heeft brouwerij Alken-Maes de vatenlijn stilgelegd. Nu de cafés straks drie weken dicht zijn en het einde nog niet in zicht is, heeft het geen zin om tonnen af te vullen. Toch zit er niemand werkloos thuis. De brouwer neemt een reeks steunmaatregelen voor de klanten, bijvoorbeeld uitstel van betaling van facturen, huurbetalingen en terugbetaling van leningen. Horeca is goed voor de helft van het binnenlandse volume in Alken. Dat valt weg. Toch draait de brouwerij op flessen en blikken aan goed tachtig procent van de capaciteit.