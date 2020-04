Sint-Truiden -

De stad Sint-Truiden zet in deze coronacrisis specifiek in op 80-plussers. In totaal telt de Trudostad 2375 tachtigplussers. Omdat zij vaak alleen thuis zitten, probeert de stad hen weg te houden uit de eenzaamheid. Door belrondes te organiseren, maar ook door de wijkagent langs te sturen. Wij mochten vanmiddag even mee.