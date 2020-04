Sint-Trudo ziekenhuis in Sint-Truiden zet dokters in als verpleger. Video: TV Limburg

Sint-Truiden - Het Sint-Trudo ziekenhuis in Sint-Truiden zet noodgedwongen dokters in als verpleger. Artsen van andere afdelingen springen bij. Het ziekenhuis deed een oproep en daar kwam spontaan veel respons op.

In Sint-Trudo is het al een tijd alle hens aan dek. De grootste broeihaard van het virus situeert zich nog altijd in de regio rond Sint-Truiden en het ziekenhuis wordt overspoeld door patiënten, die besmet zijn, opgenomen worden en aan de beademing liggen.