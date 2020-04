Pediaters roepen op om kinderen niet weg te houden van spoed uit angst voor corona

Kinderartsen trekken aan de alarmbel: ze merken dat ouders met zieke kinderen niet naar de spoeddienst durven, uit schrik dat ze daar het coronavirus op lopen. Maar het is net heel belangrijk dat ouders van kinderen met acute problemen, of kinderen met chronische aandoeningen, in deze tijd nooit aarzelen om naar de kinderarts of spoedgevallendienst te gaan. Kinderarts Marc Raes van het Jessa Ziekenhuis doet daarom een duidelijke oproep: bel bij ongerustheid naar een kinderarts en stel een ziekenhuisbezoek zeker niet uit.