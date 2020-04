Motorclub Outlaws geeft cheque van 5.000 euro aan ziekenwagendienst

In deze tijden van corona probeert iedereen te helpen waar mogelijk. En die hulp komt vaak uit onverwachte hoek. Motorclub Outlaws heeft 5.000 euro ingezameld en geschonken aan een ziekenwagendienst in Dendermonde, zodat die dienst het geld kan investeren in de aankoop van beschermingsmateriaal en ontsmettingsmateriaal.

“Als motorclub ‘Outlaws mc Belgium’ proberen we ieder jaar ergens een hulpgroep of goed doel te steunen in België”, klinkt het bij de motorclub. “Wij organiseren daarvoor jaarlijks diverse activiteiten, waar ieder lid aan meewerkt en zijn bijdrage levert. In de huidige coronacrisis hebben we besloten om dit jaar onze steun te betuigen aan hulpverleners, die prachtig werk leveren in deze extreem moeilijke tijden”, zegt de motorclub in een persbericht.

De motorclub heeft er daarbij bewust voor gekozen om het ingezamelde geld aan een ambulancedienst te schenken: “We horen steeds terechte lof voor het ziekenhuispersoneel, het rusthuispersoneel, de thuisverplegers en hulpverleners in het algemeen, maar een groep van hulpverleners die bijna nooit vermeld worden, zijn de ambulanciers. Die mensen staan in de eerste rij om hulp te bieden en werken in extreme situaties. Ze weten daarbij vaak niet of een patiënt al dan niet besmet is, en toch verzorgen en vervoeren ze die. Elke dag opnieuw staan ze ten dienste van ieder van ons, om op de best mogelijke manier hulp te bieden.”

“Wij schenken hierbij 5.000 euro aan het Ambulance Centrum Oost-Vlaanderen, in Dendermonde, en danken alle hulpverleners voor hun dagelijkse inzet met gevaar voor hun eigen gezondheid”, besluit de motorclub.

Waarom exact die ziekenwagendienst werd gekozen, is niet duidelijk. De motorbende heeft de cheque gisteren persoonlijk gaan afgeven.