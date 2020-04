In Spanje worden momenteel alle middelen bovengehaald om zo snel mogelijk de ziekenhuisbedden vrij te maken voor nieuwe coronapatiënten.

Een uitvaartcentrum in Barcelona gebruikt een gekoelde parkeergarage als mortuarium. “We hebben geleerd uit onze fouten in Madrid. Het belangrijkste in deze crisis is om zo snel mogelijk ziekenhuisbedden vrij te maken voor nieuwe patiënten” aldus de begrafenisondernemer.