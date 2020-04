Duitse onderzoekers ontwikkelen methode om testcapaciteit fors op te drijven: “Een mijlpaal”

Onderzoekers uit Frankfurt hebben een nieuwe methode ontwikkeld waardoor het aantal testen naar het nieuwe coronavirus explosief kan stijgen. De testcapaciteit kan zo vervijf- of misschien zelfs vertienvoudigen, van de huidige 40.000 per dag in Duitsland, tot 200.000 en zelfs 400.000 per dag, staat in een persbericht van de Goethe universiteit in Frankfurt. Professor Birgitta Wolff, voorzitster van de universiteit, heeft het over “een mijlpaal”.

De nieuwe methode bestaat erin om stalen uit de neus of keel van vijf verschillende patiënten samen te brengen in een zogenaamde “minipool” en te onderwerpen aan de PCR-test (polymerase chain reaction), een manier om het genetisch materiaal van het virus te identificeren. Als het resultaat negatief is, is ook elke individuele staal negatief, ontdekten de onderzoekers. Als de groepstest toch positief kleurt, moet elke staal nog eens individueel onderzocht worden om te bepalen wie precies besmet is. Het resultaat zou al binnen enkele uren bekend zijn.

Tien stalen per keer

De onderzoekers gaan de testmethode deze week verder uitbreiden naar tien stalen per keer. Professor Erhard Seifried gelooft niet dat het aantal groepstesten oneindig kan uitgebreid worden, maar hoopt dat tien nog zal lukken. “Dat zou natuurlijk fantastisch zijn”, klinkt het in de Frankfurter Neue Presse.

De groepstesten zouden vooral nuttig zijn om bijvoorbeeld het voltallige personeel van een ziekenhuis, een woonzorgcentrum of een fabriek te testen. Bij mensen die al sterke symptomen van het longvirus COVID-19 vertonen, heeft de groepsmethode dan weer weinig zin.

De onderzoekers dienden al een patent in in Europa en in de VS. “Met deze nieuwe methode kan Duitsland de strijd tegen het virus op een hoger niveau aangaan”, meent Seifried.