Lockdown zal stapje voor stapje worden afgebouwd: groep experts moet uitweg voorbereiden

Als ons land beslist dat de maatregelen tegen het coronavirus kunnen afgebouwd worden, dan zal dat in fases gebeuren. Een groep experts wordt aangesteld om alles te begeleiden. Dat heeft premier Wilmès donderdag in het parlement gezegd.

Premier Sophie Wilmès kondigde donderdag aan dat een groep experts op hoog niveau zal beginnen met de voorbereiding van een geleidelijke uitweg uit de Belgische lockdown-light.

De groep wordt voorgezeten door iemand uit de wetenschappelijke wereld, omdat onze gezondheid hoofdzaak blijft. In de wandelgangen worden namen als Marc Van Ranst of Steven Van Gucht gefluisterd. Ook experts uit de economische en sociale wereld zullen hun zegje hebben.

“We moeten ons voorbereiden op een scenario om uit deze crisis te geraken”, zei Wilmès donderdag tijdens een plenaire zitting.

Vorige week raakte bekend dat de maatregelen zouden worden verlengd tot minimaal 19 april , met de mogelijkheid tot verdere verlenging tot 3 mei. Dat hangt af van hoe alles verder evolueert. Maar dat betekent niet dat er achter de schermen al niet moet gewerkt worden aan de heropstart van alles.

Minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) zei onlangs dat heropening van scholen voorrang moet krijgen op andere bedrijven.

Ook de mondmaskers kwamen aan bod. Hoewel er de voorbije week heel wat zijn geleverd, blijft er nog een schrijnend tekort aan mondmaskers in bepaalde delen van de gezondheidszorg. Verschillende regeringsleden kregen daarover heel wat vragen tijdens het vragenuurtje in de Kamer, maar de antwoorden van de premier en de bevoegde ministers konden niet alle vraagtekens weggommen.

Mondmaskers

“Ik wil eraan herinneren dat er een tekort is op de wereldmarkt, niet alleen in België”, aldus premier Sophie Wilmès (MR), die zegt dat er een prioriteitenlijst is opgesteld, met voorrang voor het medisch personeel.

Video: belga

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) herhaalde dat het weinig zin heeft een mondmasker te dragen als je geen hulpverlener bent of niet ziek bent. “Ze hebben amper een toegevoegde waarde en geven een vals gevoel van veiligheid. Laten we ze alstublieft voorbehouden aan zorgverleners. Ik doe ook een oproep aan de politici om hierover niet nog meer onrust te zaaien.”