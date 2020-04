Auto rijdt in op politiecontrole aan Brusselse Wetstraat

Een chauffeur die zich aan een controle van de politie wilde onttrekken is in de Brusselse Wetstraat ingereden op de politie. De chauffeur is opgepakt.

Een autobestuurder is donderdagmiddag ingereden op een politiecontrole in de Brusselse Wetstraat. Daarbij vielen geen gewonden en de bestuurder kon ingerekend worden. Dat meldt het Brusselse parket donderdagmiddag.

De Brusselse politie stond opgesteld in de Wetstraat om de bestuurders te controleren die de hoofdstad inreden. De agenten moesten nagaan of ze geen overbodige verplaatsing maakten of niet met te veel in één wagen zaten.

Rond 12 uur probeerde een bestuurder zich aan de controle te onttrekken door zonder te stoppen voorbij de controlepost te rijden. De politie kon de wagen tegenhouden en de bestuurder arresteren. Zijn voertuig werd in beslag genomen en weggetakeld.

Het parket zal later beslissen wat er met hem moet gebeuren.