17 nieuwe corona-overlijdens brengen totaal op 131 in Limburgse ziekenhuizen

Hasselt - Er zijn de afgelopen 24 uur in de Limburgse ziekenhuizen opnieuw 17 coronapatiënten overleden. Dat brengt de totale dodenbalans op 131. In het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden stierven op één dag zeven patiënten. Wel hoopvol: 27 coronapatiënten mochten vandaag het ziekenhuis verlaten.

Het coronavirus eist vandaag opnieuw een zware tol in Limburg. Met 17 nieuwe overlijdens komt de totale dodenbalans op 131. Het Truiense Sint-Trudo Ziekenhuis heeft maar liefst zeven corona-overlijdens op één dag te betreuren, waarmee het totaal daar op 34 komt. Het Jessa Ziekenhuis heeft vier nieuwe sterfgevallen en telt 42 corona-overlijdens. Het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder heeft met één extra sterfgeval nu 18 corona-overlijdens, het ZOL in Genk heeft in totaal twaalf corona-overlijdens (twee nieuwe sterfgevallen).

Het Ziekenhuis Maas en Kempen heeft met drie nieuwe sterfgevallen in totaal negen corona-overlijdens te betreuren. Vanuit het Mariaziekenhuis in Pelt, dat tot gisteren elf overlijdens telde, hebben ons nog geen nieuwe gegevens bereikt. Toch is er ook hoopvol nieuws: de afgelopen 24 uur mochten opnieuw 27 coronapatiënten het ziekenhuis verlaten, wat het totaal aantal ontslagen patiënten op 253 brengt.

Verheugd

Ondanks de zware tol en de blijvende druk op de intensieve diensten van de Limburgse ziekenhuizen doet het personeel er alles aan om de patiënten de best mogelijke zorg te geven. Zo springen in het Truiense Sint-Trudo Ziekenhuis heel wat artsen hun collega’s op de zwaar getroffen corona-afdelingen volop bij. “Momenteel hebben al meer dan 15 artsen hun hulp aangeboden, de eerste drie zijn vandaag al op de corona-afdelingen gestart”, zegt hoofdarts dr. Joan Vlayen van Sint-Trudo. “De artsen staan de verpleegkundigen op de corona-afdelingen bij met ondersteunende taken, zoals het nemen van parameters, medicatietoediening en het bedelen van de maaltijden. Wij kunnen als ziekenhuis alleen maar enorm verheugd zijn, dat onze artsen met dit aanbod zijn gekomen. Ook vanuit de verpleegkundigen komen hier zeer positieve reacties op.”