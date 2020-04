51-jarige Jan Kenens uit Halen vermist

De politie is op zoek naar de 51-jarige Jan Kenens. Woensdag om 14 uur verliet hij zijn woning in de Halensestraat in Zelem, en sindsdien ontbreekt van hem elk spoor.

Jan is 1.85 meter lang en struis gebouwd. Hij heeft donker haar, een baard en een snor. Welke kledij hij droeg op het ogenblik van zijn verdwijning, is niet geweten.

Wie weet waar Jan Kenens is of verblijft, neemt best contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu

Aan Jan zelf wordt gevraagd contact op te nemen met zijn familie om hen gerust te stellen.