Menselijke voet in afvalbedrijf wel degelijk van vrouw, onderzoek loopt voort

De menselijke voet die maandag is aangetroffen in een afvalverwerkend bedrijf in Tienen, was wel degelijk afkomstig van een vrouw. Dat heeft het onderzoek door de wetsarts uitgewezen, meldt het Leuvense parket donderdag. Voorlopig is het nog onduidelijk om welke vrouw het zou gaan. “De forensische en politionele onderzoeken worden nu voortgezet”, klinkt het bij het parket.