Word tekentalent dankzij Disney

Zoek je nog een low key hobby voor in deze tijden vol... tijd? Met een potlood, gom, slijper en papier heb je genoeg om te leren tekenen met Disney. Via het YouTubekanaal toont de animatiestudio gratis hoe je bekende personages verwezenlijkt.

Kinderen die willen kleuren om de tijd creatief in te vullen, kunnen de kleurplaat ook eerst zelf tekenen. En misschien vinden mama en papa het ook leuk om Olaf uit ‘Frozen’, Mickey Mouse of Winnie The Pooh op een blanco blad papier tevoorschijn te toveren.

Op het YouTube-kanaal kun je verschillende filmpjes bekijken tussen de tien en twintig minuten om van af te tekenen. Druk gerust de pauzeknop in als de tutorial te snel gaat. Alle personages die je kunt creëren vind je in de originele blogpost van Disney.