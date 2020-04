Coronavirus heeft de hele wereld in zijn greep behalve deze achttien landen

Het COVID-19-virus raast over de wereld. In bijna elk land ter wereld zijn er besmettingen geregistreerd, toch zijn er op dit moment nog 18 landen waar het virus niet is opgedoken. Maar het zijn vooral kleine eilandstaatjes in de Grote Oceaan, een overzicht van de veilige havens.

In Europa zijn alle landen volledig geïnfecteerd. Zelfs de eilanden Malta en Cyprus of ministaatjes als San Marino, Vaticaanstad of Liechtenstein zijn getroffen. Een kleine uitzondering is er in Griekenland ...