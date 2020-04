Rode lantaarn Brescia wil Serie A niet meer hervatten

Massimo Cellino, voorzitter van rode lantaarn Brescia, kant zich tegen een hervatting van de Serie A in juni. Dat heeft hij donderdag verklaard in de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport.

Volgens Cellino is het hernemen van de competitie in juni “ondoenbaar en onverantwoord”. Hij zou zijn team liever niet het veld zien betreden, uit respect voor de inwoners van Brescia, dat zwaar getroffen is door het coronavirus. “Ik ben in Brescia”, aldus Cellino. “We hebben hier vrachtwagens die lijken vervoeren. Hier zitten we in het centrum van de epidemie.”

Woensdag kondigde de Italiaanse regering aan de lockdown te verlengen van 3 tot 13 april, waarna de Italiaanse voetbalbond (FIGC) opnieuw de hoop uitte om de Serie A eind mei te hervatten. De competitie werd op 9 maart stilgelegd met nog 12 speeldagen voor de boeg. Vrijdag is een bijeenkomst van de 20 Serie A-clubs voorzien. Cellino verwacht er “de gewoonlijke rotzooi”. Volgens hem kan gezondheid de meeste clubvoorzitters niets schelen. “Ze denken alleen aan hun eigen belangen.”

Nog wedstrijden spelen in juni en juli zou volgens Cellino een “onmogelijke en riskante krachttoer zijn”, met heel wat chaos op het vlak van onder meer contracten, de transfermarkt en de planning voor het komende seizoen.

Volgens verschillende media verwijt Lazio-voorzitter Claudio Lotito Cellino dat het annuleren van dit seizoen Brescia goed zou uitkomen, omdat het dan de degradatie zou vermijden. Dat heeft volgens Cellino echter niets met zijn mening te maken.