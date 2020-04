Intiem Blijf in uw kot-concert met Chantal Acda: “Bizarre tijden vol vragen maar ook hoop op verandering”

Vandaag gaan we helemaal de intieme tour op met ons Blijf in uw kot-concert. De erg sympathieke Nederlands zangers Chantal Acda laat ons meegenieten van enkele intieme nummers. De kwetsbare muziek van Chantal Acda past dan ook helemaal in deze moeilijke coronatijden. Acda zingt immer over veranderingen en de hierbij gepaard gaande twijfels die nooit zullen verdwijnen.

De zangeres verwoordt haar boodschap aan de bezoekers van ons Blijf in uw kot-concert op deze mooie manier: “Dit zijn heel bizarre tijden. Vol vragen maar ook hoop op verandering. Het niet spelen van concerten valt me zwaarder dan ik dacht. Ik kan momenteel niet delen en verbinden met anderen op de manier die voor mij het meest natuurlijk voelt. Maar hopelijk kan ik jullie zo toch een fijn moment bezorgen waarin we op afstand toch eventjes samen mogen zijn!

Wil jij iets achterlaten in de digitale hoed? Dat kan via onderstaande Payconiq-code. (Vermeld aub ‘Chantal Acda’ als omschrijving). De opbrengt gaat integraal naar Een Hart Voor Limburg, tijdens deze crisis meer dan ooit solidair met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.