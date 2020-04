Zwanger of net bevallen tijdens de coronacrisis? Deze website helpt je er door

Wie (hoog)zwanger is, of net bevallen, had zich deze periode wellicht heel anders voorgesteld. Met een beetje minder zorgen en een beetje meer hulp, bijvoorbeeld. Speciaal voor deze vrouwen stampten journaliste Rien de Mey, vroedvrouw Elke Notebaert en grafisch vormgeefster Sanne Ruelens op amper vijf dagen de website ‘hetiseenfase.be’ uit de grond, om informatie te geven en gerust te stellen.

“Ik wou dat ik meer kon doen”, was de verzuchting van Elke Notebaert toen de coronacrisis losbarstte. Dus sloeg ze de handen in elkaar met Rien de Mey, die net het boek ‘Het is een fase’ uitbracht over de noden van vrouwen tijdens hun eerste jaar als mama, grafisch vormgeefster Sanne Ruelens en gynaecologe Els Dufraimont. Samen maakten ze een website die correcte en up-to-date informatie geeft aan zwangere en pas bevallen vrouwen, maar die hen ook praktisch verder helpt. Met filmpjes over borstvoeding geven, bekkenbodemspieren trainen, en zelf je baby wegen op een keukenweegschaal.

Waarover krijgen jullie de meeste vragen?

Rien: “Mensen zagen de beelden van de ziekenhuizen uit Italië en vreesden dat er amper dokters en vroedvrouwen ter beschikking zouden zijn. Logisch: je volgt het nieuws, maar je zit in zo’n specifieke situatie, dat je de gaten in de informatiestroom zelf gaat opvullen. Maar in Belgische ziekenhuizen loopt het echt zo’n vaart niet: alle dokters en vroedvrouwen werken gewoon. Alle mogelijke veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd, maar de zorg op de materniteit is daardoor niet veranderd. Je mag natuurlijk geen bezoek krijgen, en je partner moet in de meeste gevallen kiezen tussen blijven of naar huis gaan. Maar normaal mag de partner altijd bij de bevalling zijn. Een korter verblijf in het ziekenhuis kan, maar het is niet zo dat je na één nacht naar huis gestuurd wordt: alleen als je dat zelf wil, en als mama en baby gezond zijn, is dat een mogelijkheid. Bel voor de zekerheid altijd wel even met de kraamafdeling van je eigen ziekenhuis, de regels kunnen lichtjes verschillen.”

Worden vrouwen na hun bevalling goed opgevolgd?

“De vroedvrouwen komen de eerste vijf dagen na de geboorte aan huis. Daarna komen ze nog langs voor medisch noodzakelijke zorg. Na vijf dagen zijn de meeste handelingen die de vroedvrouwen doen niet meer zo fysiek, buiten de baby wegen. De ondersteuning daarna is vooral psychologisch, en kan ook via telefoon of videocall. Gebruik die mogelijkheid: vroedvrouwen merken dat er aarzeling is om hen te contacteren, vrouwen willen zich niet opdringen. Terwijl ze je echt wel graag verder helpen.

Natuurlijk is het niet zo leuk dat je geen bezoek mag krijgen en je geluk niet kan delen. Maar we horen ook dat gezinnen ervan genieten zoveel tijd te hebben voor elkaar, en niet de druk voelen om hun huis op orde te houden, rekening te houden met bezoek, … En boodschappen of kraamkost kunnen nog altijd voor de deur worden afgezet.”

En anders zijn er filmpjes, over borstvoeding en kine-oefeningen…

“We wilden bewust niet alleen tekst. Omdat dit een speciale tijd is, en mensen niet meer zo makkelijk naar buiten komen, leek het ons belangrijk dat je ook echt een dokter iets ziet uitleggen, alsof je op consultatie komt. Zo is er een osteopaat die oefeningen toont voor baby’s die reflux hebben, een vroedvrouw die toont hoe borstvoeding moet, een kinesiste die oefeningen voor de bekkenbodem voordoet, … Iedereen is echt superbereid te helpen. Als het zorgnetwerk fysiek wegvalt, lossen we het zo op.”

Wat zal er met de site gebeuren na de coronacrisis?

“Dan hopen we te evolueren naar een site met leuke tips voor ouders, van wensouders en zwangerschap tot peutertijd. Ons logo is niet voor niets een zonnetje: ooit komen er betere tijden aan!”

www.hetiseenfase.be