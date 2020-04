Tom De Sutter stopt met voetballen

Tom De Sutter, voormalig spits van Anderlecht en Club Brugge, zet enkele maanden voor zijn 35ste verjaardag een punt achter zijn carrière. Afgelopen seizoen was De Sutter nog actief bij FC Knokke, waarmee hij kampioen werd in tweede amateurklasse. De ex-Rode Duivel heeft zijn contract laten ontbinden.

De Sutter brak als jonge twintiger door in eerste klasse bij Cercle Brugge, waarvoor hij in het seizoen 2007/2008 goed was voor tien doelpunten. Hij werd Rode Duivel en trok in 2009 naar Anderlecht, waar hij drie Belgische titels mocht vieren. In 2013 nam Club Brugge hem over van de concurrent uit Brussel. De Sutter hielp Club in 2015 aan de beker met een goal in de finale tegen zijn ex-club Anderlecht. Daarna trok hij naar het Turkse Bursaspor en kwam De Sutter ook nog uit voor Lokeren en KV Oostende in onze hoogste klasse.