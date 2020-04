Hogeschool PXL heeft de chocolade paaseieren die anders jaarlijks in de docentenkamers en personeelsruimtes van de medewerkers belanden, verdeeld onder de zeven Limburgse ziekenhuizen.

“Normaal zetten we kistjes van 2 of 4 kilo neer in de personeelsruimtes, als kleine paasactie”, zegt Rudy Rampelberg, verantwoordelijke voor PXL-Catering. “Die kistjes zijn gevuld met kleine chocolade ...