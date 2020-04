Drie pv’s voor nodeloze verplaatsingen

Diest -

De politie Demerdal (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) heeft woensdagavond in het kader van de strijd tegen de coronacrisis drie pv’s opgesteld voor nodeloze verplaatsingen. Rond 20.30 uur onderschepten agenten in Ten Aerde in Schaffen een 16-jarige bromfietser uit Diest die op weg was om te gaan lopen op de Finse piste. Omstreeks 23.15 uur vloog op de Grote Markt in Diest een 78-jarige man uit Diest tegen de lamp toen hij zijn 44-jarige zoon kwam ophalen die een vriend had bezocht. Rond middernacht is een 27-jarige automobilist geverbaliseerd op de Basilieklaan in Scherpenheuvel. Hij verklaarde een vriend en collega te gaan bezoeken. (tb)