TREND. Tuinmeubels om zalig in te niksen

Haal je tuinmeubilair maar vanonder het stof, want de zon laat zich opnieuw zien en de temperaturen stijgen zienderogen. Wil je jouw terras toch graag een update geven, dan zijn tuinmeubels in natuurlijke materialen, zwart of pastelkleurtjes ideaal om in stijl te hangen in deze crisistijd.

Trend 1: Rotan, bamboe en hout

Natuurlijke materialen, natuurlijke kleuren. In zowel het interieur als het exterieur geldt al enkele jaren een grote voorkeur voor alles wat uit de natuur afkomstig is. Hout, rotan, terracotta en bamboe zijn voor buitenshuis één van de belangrijkste trends van de komende zomer.

Trend 2: Rustieke palletbanken

Geen fan van strakke, witte of metalen tuinmeubels? Slechts een klein budget beschikbaar? Trek dan je werkplunje aan en timmer zelf een palletbank in elkaar. Daarna hoef je enkel nog zachte kussens op de kop te tikken en achterover te leunen in de zon.

Trend 3: Stoer zwart

Zwarte keukens, zwarte ramen en deuren uit staal of zwart geverfde muren. Zwart maakt zijn opmars in het interieur en het exterieur volgt nu ook.

Trend 4: Zeemzoete pastelkleurtjes

Perzikroze, lavendelpaars, mintgroen en poederblauw. Tuinmeubels in zeemzoete, zachte pastels winnen aan terrein. Toch wat schrik voor dergelijke, trendgevoelige aankopen, kies dan voor pastelkleurig textiel. Ideaal om op subtiele wijze een vleugje kleur aan je terras toe te voegen.

Trend 5: Kunststof

Heb je nog kuipstoeltjes uit kunststof in de garage staan, die enkel nog even afgestoft moeten worden? Dan zit je goed. Kunststof blijft populair voor tuinmeubilair. Verwonderlijk? Niet echt. Want het materiaal kan tegen een stootje, is onderhoudsvriendelijk en in verschillende kleuren beschikbaar. Ook kunststoffen stoelen met spijlen duiken deze zomer volop op.

Shopping? Krukje uit bamboe - 78 euro - Bloomingville, hangmat - 99 euro - Bloomingville by Westwing, wit kinderstoeltje uit kunststof - 17 euro - Ikea, pastelblauwe stoel - 79 euro - Casa, zwarte, twee zwarte metalen stoelen - 204 euro - Westwing, rieten stoel - 59 euro - Weba, terrastafeltje uit bamboe - 75 euro - Westwing, juten vloerkussen - 119 euro - Calma House by Westwing, tafel met twee stoelen - 79 euro - Ikea, rieten poef - 79,99 euro - Maisons du Monde, terracottakleurig zeteltje -119 euro - Leenbakker