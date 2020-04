Trieste grens overschreden: meer dan 10.000 doden in Spanje

In Spanje zijn 950 patiënten op één dag bezweken aan het coronavirus, zo melden de autoriteiten. Daarmee heeft het land de kaap van de 10.000 overlijdens overstegen.

In totaal zijn er 10.003 mensen gestorven door covid-19 in Spanje, het op één na meest getroffen land ter wereld. Het aantal bevestigde besmettingen is er intussen opgelopen tot meer dan 110.000, maar het aantal nieuwe besmettingen blijft wel dalen. Meer dan een kwart van de patiënten is inmiddels ook genezen, aldus Spaanse media.

Met 10.003 overlijdens staat Spanje op een weinig benijdenswaardige tweede plaats wereldwijd, na Italië. Er zijn twee landen in de wereld waar er meer besmettingen zijn: Italië en de Verenigde Staten.

(belga)