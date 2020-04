Nieuwe STEM-studierichting in het Inspirocollege

Houthalen-Helchteren - Deze coronaweken verdienen af en toe een positieve noot. Het Inspirocollege kreeg deze week het goede nieuws dat de nieuwe studierichting Techniek-Wetenschappen is goedgekeurd.

Vanaf september 2020 kunnen leerlingen in de 2de graad starten in deze studierichting. Goed nieuws voor onze STEM-leerlingen en andere wetenschappers in spé. Zij kunnen zich verdiepen in Biologie, Chemie, Fysica en Wiskunde. De richting Techniek-Wetenschappen bestudeert bijvoorbeeld het leven en levende organismen. De leerlingen voeren laboratoriumproeven uit, leren meer over de eigenschappen van materie en ze passen wiskunde toe in de wetenschappen.