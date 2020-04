1.902 Limburgers met corona, 22 op 10.000 besmet

Hasselt - In Limburg zijn er momenteel 1.902 mensen met zekerheid besmet met het coronavirus, dat zijn er 202 meer dan gisteren en de hoogste stijging tot nog toe. Op dit moment hebben 22 op 10.000 Limburgers met zekerheid een coronabesmetting.

Het aantal Limburgers dat met zekerheid besmet is met het coronavirus is opgelopen tot 1.902. Dat zijn er 202 meer dan gisteren. Het gaat om de hoogste stijging van het aantal bevestigde besmettingen in Limburg sinds het begin van de crisis. Gisteren ging het nog om een stijging van 153 gevallen, de dag daarvoor waren er 60 extra besmettingen. In Limburg zijn op dit moment 22 op 10.000 inwoners met zekerheid drager van het coronavirus, al ligt het werkelijke aantal nog een stuk hoger omdat niet iedereen met symptomen ook getest wordt. We blijven daarmee de zwaarst getroffen provincie, gevolgd door Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen waar 15 op 10.000 inwoners besmet zijn met het coronavirus. Oost-Vlaanderen (12 op 10.000 inwoners besmet) en Antwerpen (11 op 10.000 inwoners besmet) zijn op dit moment nog altijd de minst getroffen provincies van ons land.

1.011 overlijdens

In ons land is het dodenaantal van het coronavirus, met 183 extra overlijdens, opgelopen tot 1.011. “93 procent van de overledenen is ouder dan 65 jaar, 40 procent is ouder dan 85 jaar”, zegt viroloog Steven Van Gucht. In totaal liggen 5.376 coronapatiënten in het ziekenhuis, een stijging met 584. Van de 5.376 patiënten liggen er 1.114 op intensieve zorgen (+56). Daarmee zijn in ons land momenteel 52 procent van alle intensive care-bedden bezet. Van de 1.114 intensieve patiënten worden er 906 beademd (+72). 363 coronapatiënten hebben gisteren het ziekenhuis mogen verlaten. “De patiënten die het ziekenhuis mogen verlaten, zijn genezen verklaard of mogen naar huis om daar verder te herstellen”, zegt Steven Van Gucht. Het totale aantal Belgen dat met zekerheid een coronabesmetting heeft, is ondertussen opgelopen tot 15.348 (+1.384). De afgelopen 24 uur werden in totaal 3.110 Belgen op het coronavirus getest. Gisteren werden er nog 4.250 testen uitgevoerd, de dag voordien waren er dat 2.500. “Volgende week hopen we naar 10.000 testen per dag te gaan”, zegt Van Gucht nog.