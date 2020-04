Piek van meer dan 180 nieuwe sterfgevallen brengt totaal op 1.011

Er zijn de afgelopen 24 uur 183 nieuwe overlijdens door het coronavirus in ons land gerapporteerd, de op één na grootste stijging op dagbasis. Het dodental rondt zo de kaap van de duizend slachtoffers: er kwamen in totaal al 1.011 Belgen om het leven door het virus.

Er werden ook 1.384 nieuwe besmettingen vastgesteld. Daarvan wonen er 912 in Vlaanderen, 317 in Wallonië en 137 in Brussel. Dat brengt het totale aantal bevestigde geïnfecteerde personen op 15.348.

Er liggen momenteel 5.376 patiënten in het ziekenhuis (+584), waarvan 1.144 op intensieve zorgen (+56). Dat is het laagste cijfer sinds 23 maart. Er zijn nog 1.145 bedden vrij op intensieve zorgen, iets minder dan de helft van de totale capaciteit voor coronapatiënten. Er worden 906 patiënten beademd (+72). 363 patiënten zijn de afgelopen 24 uur genezen verklaard, wat het totaal op 2.495 brengt.

Er werden de afgelopen 24 uur 3.110 nieuwe tests uitgevoerd, daarvan bleken er 1.384 positief. In totaal zijn er in ons land officieel 15.348 besmettingen, maar dit is een onderschatting omdat niet iedereen wordt getest. (belga)