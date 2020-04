Ziekenhuisgroep dient klacht in wegens “wansmakelijke aprilgrap”

GZA Ziekenhuizen, de groep waartoe de Antwerpse ziekenhuizen Sint-Augustinus, SInt-Vincentius en Sint-Jozef behoren, heeft een klacht tegen onbekenden ingediend. Dat naar aanleiding van een brief over Covid-19 die in omloop is en waarin het logo van GZA gebruikt wordt. “Een wansmakelijke aprilgrap”, meent de groep.