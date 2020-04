Kate Moss verkoopt iconische jas voor het goede doel

Net als heel wat andere bekende namen uit de modewereld heeft Kate Moss haar medewerking verleend aan een liefdadigheidsorganisatie voor de strijd tegen het coronavirus. Het model doneerde daarvoor haar geliefde jas met luipaardenprint gedoneerd.

Toen Fanny Moizant, één van de oprichtsters van de webshop Vestiaire Collective, een beroep deed op haar ruime kennissenkring om een liefdadigheidsactie op poten te zetten in de strijd tegen het coronavirus, werd ze overspoeld door positieve reacties. Heel wat beroemdheden en influencers doken meteen hun kleerkast in om wat luxespullen te doneren.

Ook Kate Moss doet haar duit in het zakje en biedt haar iconische jas met luipaardenprint te koop aan. Andere beroemdheden gingen haar al voor: actrice Rachel Weisz, erfgename Margherita Missoni van Missoni, modejournaliste Anna Dello Russo, actrice Thandie Newton, ontwerpster Clare Waight Keller van Givenchy en nog zoveel meer.

De opbrengst van deze actie zal geschonken worden aan verschillende organisaties die in hun de strijd tegen het coronavirus een extra duwtje in de rug wel kunnen gebruiken, zoals het La Paz Hospital in Madrid, de Italiaanse regio Lombardije, de federatie van Franse en Parijse ziekenhuizen ...