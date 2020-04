De ouders van Bjorg Lambrecht, die donderdag 23 geworden zou zijn: “We zijn weer beginnen te fietsen, om het te kunnen plaatsen”

Ze zouden donderdagavond gastronomisch uit eten gaan: Kurt (50), Anje (50), dochter Britt (20) en zoon Bjorg, om de drieëntwintigste verjaardag van die laatste te vieren. Het gaat niet door. De restaurants zijn gesloten en Bjorg Lambrecht is er niet meer. Op 5 augustus vorig jaar verloor de wielersport een toptalent tijdens de Ronde van Polen. Lotto-Soudal verloor zijn guitige glimlach, Knesselare zijn chouchou en zijn ouders hun enige zoon. “We zijn ons geloof in het christendom helemaal kwijt. De manier waarop Bjorg is overleden... dan kan je toch moeilijk geloven dat er iets is.”